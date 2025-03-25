شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات جمعت مصر وسيراليون قبل لقاء الليلة بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع منتخب مصر مع سيراليون على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

وتعد مباراة الليلة هي الرابعة بين المنتخبين بعدما التقى منتخب مصر مع سيراليون في 3 لقاءات سابقة اثنين منها فى تصفيات أمم أفريقيا عام 2012 وكان للمنتخب السيراليوني الغلبة فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بينما كان التعادل حاضرًا على الأراضي المصرية وفى مباراة الفريقين الأخيرة في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026 والتي أقيمت في 19 نوفمبر 2023 تفوق الفراعنة بهدفين دون رد سجلهم تريزيجيه نجم منتخب مصر.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.

وتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وغينيا بيساو فى المركز الخامس بنفس الرصيد، ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".