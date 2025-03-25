شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة إستكشاف الهلال السودانى قبل موقعة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر رحلة استكشاف فريق الهلال السودانى بمشاهدة مبارياته المحلية والافريقية قبل ملاقاته بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يواجه الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

"كاف" قرر تعديل طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال، حيث تم تعيين الحكم التشادي محمد الحاج علي لإدارة اللقاء بدلاً من الحكم الموريتاني دحان بيدا.

كما تم إسناد مهمة المساعد الأول إلى الكاميروني ألفيس نجوجو، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، فيما يظل الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.