شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الأهلى يشكو برنامج "ملعب البلد" والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد حلقة برنامج «ملعب البلد» المذاعة بتاريخ 22 مارس 2025، عبر قناة «صدى البلد» الفضائية، والإعلامى/ ماركو مراد، مقدم البرنامج.

وأكد النادي الأهلي في شكواه أن الحلقة تضمنت مخالفة للضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهي نفس الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك بالأمس حول نفس حلقة البرنامج.

ويتنظر النادى الأهلى إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.