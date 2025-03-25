شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل لكأس العالم 2026 قبل مواجهة سيراليون الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

اقترب منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيويبا بثنائية محمد صلاح وأحمد سيد زيزو فى الجولة الخامسة.

ولضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، يحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز فى 4 مباريات من أصل 5 متبقية، ليحصد 12 نقطة إضافية ويحسم صدارة المجموعة رسميًا، لأن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه منتخب بوركينا فاسو أو منتخب سيراليون، حال تمكنهما من الفوز فى الـ5 مباريات المتبقية، هو 23 نقطة.

وفي حال تعثر اي من منتخبي بوركينا فاسو أوسيراليون سيقلل عد النقاط التي يحتاجها الفراعنة لضمان الصعود الرسمي لكأس العالم.

منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وبنفس الرصيد يأتى غينيا بيساو فى المركز الخامس ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".