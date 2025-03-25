شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتي كلوب" توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد "الكيك بوكسينج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سياسة مجموعة أندية "سيتي كلوب" بمدّ جسور التعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة.. وقع الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس الإدارة بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسيينج .

وكان الرملي قد استقبل في مقر الشركة، الكابتن محمد اسماعيل صبيح رئيس اتحاد اللعبة وتم توقيع البروتوكول في حضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة والكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع النشاط الرياضي، والبطل العالمي الكابتن أحمد الجندى عضو مجلس إدارة سيتي كلوب.

يأتي البروتوكول الجديد ضمن بروتوكولات التعاون الموقعة بين مجموعة أندية "سيتي كلوب" وبين الاتحادات الرياضية فى إطار خطة أندية "سيتي كلوب" الهادفة إلى بناء قاعدة رياضية في جميع اللعبات بفروعها المنتشرة فى مدن ومحافظات المختلفة، من أجل التحول إلى مرحلة التنافس وخلق جيل جديد من الأبطال الرياضيين يتم إعدادهم للمنتخبات الوطنية.

وتعد لعبة الكيك بوكسينج رياضة نزالية والتي أُدرجت ضمن اللعبات الرياضية في أندية "سيتي كلوب" وشاركت فرقها في دورة أولمبياد سيتي كلوب الرمضانية التي اختتمت مؤخراً من بين 12 لعبة رياضية.

ويهدف بروتوكول التعاون بين أندية "سيتي كلوب" واتحاد "كيك بوكسينج" إلى إعداد اللاعبين وفق أحدث الأساليب العلمية المعمول بها عالمياً وتأهيل كوادر العاملين عليها والمشاركة في تنظيم بطولتها بجميع فروع سيتي كلوب للمساهمة في نشرها في جميع المحافظات.



جلسة سيتي كلوب والبوكسينج



البوكسينج وسيتي كلوب



مراسم توقيع البروتوكول



اتحاد البوكسينج



سيتي كلوب وبروتوكول البوكسينج



بروتوكول سيتي كلوب والبوكسينج



سيتي كلوب واتحاد البوكسينج



سيتي كلوب