شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمنتخب مصر ضد سيراليون فى تصفيات كأس العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع منتخب مصر مع سيراليون على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

واقترب منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيويبا بفضل قائده محمد صلاح الذى سجل هدف وصنع الثانى.

وبذلك، يكون منتخب مصر حقق 4 انتصارات في التصفيات المونديالية الحالية مقابل تعادل وحيد.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

تنقل قناة أون سبورتس مباراة منتخب مصر ضد سيراليون فى تصفيات كأس العالم ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب غينيا بيساو فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وإثيوبيا فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.