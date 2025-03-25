شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

قطع منتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيويبا بثنائية صلاح وزيزو.

بذلك، يكون منتخب مصر حقق 4 انتصارات فى التصفيات المونديالية الحالية مقابل تعادل وحيد.

وخاض مدرب منتخب مصر، حسام حسن، مباراته الـ11 مع الفراعنة منذ تولية القيادة الفنية في 6 فبراير 2024. وحقق "العميد" الفوز فى 7 مباريات، بينما تعادل خلال 3 لقاءات، وخسر مواجهة وحيدة كانت ضد منتخب كرواتيا فى بطولة كأس عاصمة مصر الودية التي أقيمت بالعاصمة الإدارية.

سجل منتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن 20 هدفاً واستقبل ثمانية أهداف، وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

نتائج حسام حسن مع منتخب مصر

1. مصر ضد نيوزلاندا (1-0) - ودي

2. مصر ضد كرواتيا (4-2) - ودي

3. مصر ضد بوركينا فاسو (2-1) - تصفيات كأس عالم

4. مصر ضد غينيا بيساو (1-1) - تصفيات كأس عالم

5. مصر ضد كاب فيردي (3-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

6. مصر ضد بوتسوانا (4-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

7. مصر ضد موريتانيا (2-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

8. مصر ضد موريتانيا (1-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

9. مصر ضد كاب فيردي (1-1) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

10. مصر ضد بوتسوانا (1-1) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

11.مصر ضد أثيوبيا (2-0)-تصفيات كأس عالم