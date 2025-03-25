شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. الزمالك يترقب رد الأولمبية على شكوى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك رد اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي الخاصة بإنسحابه من مباراة القمة فى بطولة الدوري المصري الممتاز اعتراضاً على إقامة اللقاء بحكام مصريين رغم طلب النادي الأحمر حكاماً أجانب.

ويرفض مسئولو نادى الزمالك المساس بقرارات رابطة الأندية والتى اعتمدت فوز الفريق الأبيض اعتبارياً بثلاثية نظيفة،مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي فى نهاية الموسم خاصة أن هذه القرارات طبقاً للائحة الرابطة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الثلاثاء الماضي بخطاب رسمي إلى ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025 .

وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني أرسل خطابين إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

وتجتمع اليوم الثلاثاء، لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية، لدراسة جميع الأوراق التي تم إرسالها من قِبَل النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة قبل اتخاذ القرار النهائي في أزمة مباراة القمة.