شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات أحمد فتوح أمام سيراميكا فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الزمالك خدمات أحمد فتوح لاعب الفريق خلال المباراة المقبلة أمام سيراميكا فى نصف نهائي كأس مصر والتى تقام الجمعة المقبل.

وغاب فتوح عن مباراة نادي الزمالك امام الجونة وبتروجت بسبب شكواه من إصابة الركبة، قبل أن يتعافى ويشارك في التدريبات الجماعية ويصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق حيث ان أمر مشاركته في اللقاء يعود لقرار الجهاز الفني.

وتم الاستقرار على عدم خضوع احمد فتوح لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، وتأكيدهم بعدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي.

وتم الاتفاق على خضوع أحمد فتوح لعلاج تحفظي وقام بأداء تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته في الايام الماضية ، ويستطيع اللاعب المشاركة في المباريات بصورة طبيعية، على أن يتم تقييم حالته فى نهاية الموسم لمعرفة مدى حاجته للتدخل الجراحي من عدمه.