شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب دوليى الأهلى الليلة أمام سيراليون من أجل عيون الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

يراقب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى أداء لاعبيه الدوليين في مباراة منتخب مصر مع سيراليون الليلة من أجل الوقوف على مستواهم الفني والبدنى قبل مواجهة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد السداسى محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير مع منتخب مصر، الذي سيواجه سيراليون في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن تصفيات كأس العالم 2026"

الأهلي يواجه الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.