شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 25 مشاركة تجسد تاريخ المجد للفراعنة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً للمنتخب الوطني خلال تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية، حيث يستحوذ منتخب مصر على العديد من الأرقام القياسية فى تاريخ مشاركاته ببطولة كأس أمم أفريقيا، قبل النسخة 34، إذ يتربع على صدارة قائمة الأكثر تتويجا بـ7 ألقاب، فى أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

ويعد المنتخب الوطنى الأكثر مشاركة فى النهائيات بـ25 مرة، حيث غاب عن 3 نسخ فقط، كما أنه الأكثر وصولا إلى المباراة النهائية 10 مرات.

كما يعد المنتخب المصرى هو الوحيد الذى فاز باللقب الأفريقى ثلاث مرات متتالية فى فترة الجيل الذهبى تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وذلك أعوام 2006، 2008، و2010.

تهيمن مصر على الكثير من الأرقام الأخرى، ومنها أنها الدولة الأكثر استضافة لنهائيات البطولة على أرضها بـ5 مرات، أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019، تليها غانا بـ4 مرات.

الفترة الأطول بدون خسارة كانت من نصيب المنتخب المصرى، الذى خاض 25 مباراة دون هزيمة، تحديدا منذ الخسارة أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف وحيد فى عام 2004 وحتى الخسارة فى المباراة النهائية لبطولة 2017 أمام الكاميرون بنفس النتيجة.

أما على جانب الأرقام المسجلة بأسماء نجوم المنتخب الوطنى، فإن محمد دياب العطار، الشهير بـ«الديبة»، هو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف هاتريك فى مباراة واحدة، فى بطولة 1957، ويعد حسن الشاذلى اللاعب الوحيد الذى سجل ثلاثة أهداف فى مباراة واحدة فى نسختين مختلفتين خلال بطولتى 1963 و1970.

فى حين يعد الثنائى أحمد حسن وعصام الحضرى الأكثر حصولا على لقب البطولة، بـ4 مرات، أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.

كما يعتبر الحضرى هو أكبر لاعب يشارك فى مباريات البطولة سنا عبر تاريخها، بعمر 44 عاما و21 يوما، عندما شارك فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عام 2017 أمام الكاميرون، ويعتبر أحمد حسن ومعه الكاميرونى سونج هما الأكثر مشاركة فى نهائيات المسابقة، بـ8 مسابقات لكل منهما.

بينما كان الجنرال، محمود الجوهرى، أول من يفوز باللقب الأفريقى لاعبا ومدربا، إذ قاد منتخب مصر للفوز بالبطولة كلاعب عام 1959، ثم كمدير فنى عام 1998، ولا يشاركه هذا الإنجاز سوى النيجيرى ستيفن كيشى، الذى قاد النسور للفوز باللقب كلاعب عام 1994 ثم كمدير فنى عام 2013.

يملك حسام حسن رقما خاصا، حيث إنه أكبر لاعب يسجل هدفا فى تاريخ المسابقة، بعمر 39 عاما و174 يوما، فى بطولة عام 2006 فى المباراة التى انتهت بفوز مصر على جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ4 أهداف مقابل هدف، أما أسرع هدف فى تاريخ البطولة فهو مسجل باسم أيمن منصور، الذى أحرز هدفا بعد 23 ثانية فقط فى مرمى الجابون عام 1994.