شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا كونها أحد أهم المطبات الصعبة في البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها 12 مرة وأخر نسختين على التوالي.

موعد مباراة الأهلي والهلال

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء يوم 1 أبريل المقبل بإستاد القاهرة بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا ، علماً بأن لقاء العودة سيُقام في موريتانيا يوم 8 أبريل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

على صعيد متصل ، طلب مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، من الجهاز الإداري لفريقه ومحللي الأداء تحضير فيديوهات لآخر 5 مباريات لفريق الهلال السوداني؛ لدراسة المنافس جيداً، والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مباراتي الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لاسيما أن المواجهة ستكون صعبة على الفريق الأحمر.

ويرغب كولر فى معرفة طريقة لعب الهلال السوداني وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، والأسلوب الذي يعتمد عليه في بناء وتحضير الهجمة واختراق صفوف المنافس، وكذلك أسلوبه في الحالة الدفاعية للتعرف على الثغرات الموجودة في صفوف المنافس، قبل وضع الخطة المناسبة لتلك المباراة، وتخطي عقبة بطل السودان والتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.