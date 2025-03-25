شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين بيسيرو ولاعبى الزمالك على هامش التدريبات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب اليوم، لمناقشة الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو الفريق، وظهرت خلال مواجهة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر، خاصة أن المدير الفني اعترف بأن هناك أخطاء دفاعية يجب علاجها في المواجهات المقبلة، وأن يكون الزمالك أكثر تنظيمًا في هذا الشق.

ويعانى الزمالك دفاعيًا وهو ما ظهر فى استقبال الفريق هدفين فى لقاء بتروجت، وهو ما أغضبه وسيعمل مع جهازه المعاون على معالجة تلك الثغرة في أسرع وقت.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى نصف نهائي كأس مصر، والتى تقام فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة الكأس بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.