شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. دومنيك دا سيلفا رهان الزمالك لتكرار سيناريو خطف المحمدى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحدي مختلف من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن الموريتاني دومينيك دا سيلفا الذي بدأ مسيرته في الملاعب المصرية بقميص الأحمر واستمر معه لفترة حقق خلالها عددا من البطولات، قبل أن يرحل عنه وبعدها ينضم إلى الزمالك ولكن تجربته لم تطول كثيرا، حيث كان يراهن مسئولو القلعة الحمراء على نجاح المهاجم المورتاني على غرار ما حدث في صفقة التعاقد مع حسين ياسر المحمدي، ولكن لم يرتقي اللاعب لتحقيق طموحات الزمالك وجماهيره ورحل بعد ستة أشهر فقط.

دومينيك دا سيلفا من مواليد 16 أغسطس 1989، وهو لاعب كرة قدم موريتاني دولي وله أصول فى غينيا بيساو، يجيد اللعب في مركز الهجوم، ويلعب أيضًا كجناح هجومي أيسر ومهاجم ثاني، ويعتنق دا سيفا المسيحية الكاثوليكية.

أعلن النادي الأهلي فسخ تعاقده مع دا سيلفا في 16 يناير 2014 بالتراضي عقب تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته لدى النادي.

في 16 مايو 2011 سجل هدف الفوز ضد نادي وادي دجلة هو الأول له في الدوري المصري الممتاز، كما أحرز هدفا آخر في مباراة إنبي وصنع هدفين أيضًا إحداهما في نفس المباراة والآخر في مباراة الإسماعيلي ، وسجل هدف في مرمي الزمالك في الدقيقة 83، كما أحرز هدفين في دوري أبطال أفريقيا أحدهما في شباك سوبر سبورت والآخر في مرمي الوداد البيضاوي المغربي وكان هذا اللاعب من أفضل إضافات النادي الأهلي.

وعن تجربته في الملاعب المصرية، أكد دا سيلفا: "فى الأهلى قضيت 3 مواسم ونصف الموسم، وحصلت على جوائز كثيرة وبطولات كثيرة، وكذلك لعبت للزمالك 6 أشهر، وكانت بها لحظات سعيدة أيضا، ولكنى لا أعرف أن أقول أن أيهما كان الأفضل، لأن بهما ذكريات سعيدة وأخرى حزينة".

انتقل دا سيلفا لنادي الزمالك في 27 يناير 2014 في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف الموسم.