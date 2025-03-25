شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه الإمارات ودياً فى ختام دورة قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، فى الثامنة مساء اليوم، مباراته الودية الثالثة أمام الإمارات فى ختام دورة قطر الودية الدولية، وتعادل المنتخب مع قطر فى المباراة الأولى بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر أمام كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتضم قائمة المنتخب 35 لاعباً هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي في حراسة المرمي، ويوسف عبدالحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو أسامة وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادى ومحمد أحمد.

ويستعد منتخب الشباب لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.