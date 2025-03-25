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الأهلى أمام بتروجت فى ثانى أيام بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة

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الأهلى أمام بتروجت فى ثانى أيام بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 25 مارس 2025 12:30 م

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره بتروجت فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

ونجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك  بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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