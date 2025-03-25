شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام بتروجت فى ثانى أيام بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره بتروجت فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

ونجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة.