شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام بتروجت فى ثانى أيام بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 25 مارس 2025 12:30 م
يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره بتروجت فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.
ونجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة.
فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.
نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة.
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