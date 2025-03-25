شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل رئيساً لبعثة الأهلى فى موريتانيا لمواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

كلّف مجلس إدارة الأهلى، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق فى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 8 أبريل المقبل فى التاسعة مساءً بوقيت القاهرة.

ويلعب الهلال السودانى مبارياته الأفريقية فى الصومال بسبب رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباريات فى السودان نظراً للأحداث الراهنة هناك.

على صعيد متصل طلب مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، من الجهاز الإداري لفريقه ومحللي الأداء تحضير فيديوهات آخر 5 مباريات لفريق الهلال السوداني؛ لدراسة المنافس جيداً، والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مباراة الفريقين يوم 1 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساءً بإستاد القاهرة.

ويرغب كولر فى معرفة طريقة لعب الهلال السوداني وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، والأسلوب الذي يعتمد عليه في بناء وتحضير الهجمة واختراق صفوف المنافس، وكذلك أسلوبه في الحالة الدفاعية للتعرف على الثغرات الموجودة في صفوف المنافس، قبل وضع الخطة المناسبة لتلك المباراة، وتخطي عقبة بطل السودان والتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.