شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة، أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشيطًا وتعزيز صحتك، وتواصل الخليج 365 مع محمد عصب مدرب وخبير التغذية لمنتخب رفع الأثقال لنتعرف على تمارين رياضية سهلة يمكنك عملها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب إن شهر رمضان هذا العام مميز نظرًا لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام ولكن نبعد عن التدريبات باحمال قليلة.

وتابع من التمارين التى تساعد على الحفاظ على صحتك فى شهر رمضان هو تمارين تحسين القوة والتحمل، وهذه التمارين تعمل على تطوير عضلات الجسم بشكل متوازن، وتزيد من قوة الجسم وتحمله على المدى الطويل.

وأضاف تتطلب تمارين تحسين القوة الحد الأدنى من المعدات، ويمكن إجراؤها فى منزلك، وقم بتضمين تمارين بسيطة مثل القرفصاء والضغط لتقوية العضلات وتحسين اللياقة البدنية، بشكل عام قم بإجراء كل تمرين لعدد محدد من التكرارات أو فترات زمنية، واضبط الشدة لتناسب مستوى لياقتك البدنية.