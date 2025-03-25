شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم ملف زيزو قبل السفر لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

مازال ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك الأهم على طاولة مجلس إدارة النادى ولجنة التخطيط، خلال الساعات الجارية، فى ظل ما تردد عن اتفاقه مع الأهلي للانتقال إليه بعد نهاية عقده مع الزمالك الذى ينتهي بنهاية الموسم.

وقرر مسئولو نادى الزمالك أن تكون الجلسة الأخيرة مع زيزو قبل سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية، المقرر لها الأربعاء الثاني من إبريل المقبل، وبعد عودة اللاعب من المشاركة مع المنتخب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، لتشهد الجلسة الاتفاق النهائي، سواء باستمرار اللاعب مع الزمالك من عدمه.

ورغم أن النادى أرسل بريداً إلكترونياً إلى زيزو بعرض مالى كبير مع منحه مهلة 7 أيام للرد على العرض وحسم موقفه، لكن الجلسة ستكون هى آخر صفحة فى مفاوضات الزمالك مع زيزو ولا حديث بعدها عن التجديد مرة أخرى.

ومنح الزمالك زيزو مهلة لمدة أسبوع للرد على العروض المقدم للتجديد، خاصة أنه العرض الرسمي الأول الذي يقدم للاعب منذ شهر يناير، بعد أن كانت كل العروض شفهية، إلا أن الإدارة ولجنة التخطيط ترغب فى التعامل بأسلوب احترافي مع اللاعب فى ملف تجديد تعاقده، والزمالك ينتظر وصول رد رسمي من زيزو على العرض، سواء بالموافقة أو الرفض، حتى يحدد الزمالك طريقه، سواء بتفعيل العقد أو بدء التحرك في التعاقد مع بديل للاعب.