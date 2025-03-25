شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف مفاوضات سلتا فيجو الإسبانى لضم زياد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك عن تفاصيل عرض سيلتا فيجو الإسبانى لضم زياد فتحى لاعب فريق الشباب مواليد 2007.

وقال بدر حامد فى تصريحات لـ الخليج 365 إن النادى الإسبانى طلب فى أغسطس الماضى عمل معايشة للاعب، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك، تمهيدا لضمه بشكل نهائى للفريق، ويتواجد زياد فتحى حاليا فى إسبانيا مع الفريق الإسبانى.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين أن النادى الإسبانى لم يرسل عرضا لضم اللاعب رسميا، حتى الآن قائلا: "لسه مافيش حاجة رسمى تانى".

يذكر أن طلب المعايشة تم فى أغسطس الماضى، على أن يقوم النادى الإسبانى بتسجيل اللاعب فور وصوله إلى الثامنة عشر من عمره، اى فى يناير 2025، ولكن لم يتم إرسال عرض رسمى أو أوراق مرة أخرى حتى يقوم الزمالك بإرسال بطاقة دولية للفريق الإسبانى.