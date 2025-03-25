موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي فى نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

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صدام قوي يجمع فريقي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى مع بيراميدز بقيادة الرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

يلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان البنك الأهلي تغلب على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعداً نارياً مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

فيما كان بيراميدز تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

بيراميدز حامل اللقب

يحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الاهلى

تنقل قناة أون سبورت مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بمنافسات نصف نهائي كأس مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول بطولة الدوري، حيث دخل أبناء طارق مصطفى ضمن مجموعة التسعة الكبار التي تنافس على اللقب، ويمتلك البنك الأهلي في رصيده 29 نقطة حصدها بعد خوض، 18 مباراة حيث فاز 8 لقاءات وتعادل 5 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو البنك الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 آخرين.