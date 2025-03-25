شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. عمرو جمال غزال بدأ بالألومنيوم وتألق بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون بها، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود، بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم، حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

الغزال عمرو جمال

يعد عمرو جمال لاعب حرس الحدود الحالي من أنجح اللاعبين الذين بدأوا من القسم الثاني ثم انطلقوا لدوري الشهرة، حيث بدأ عمرو مسيرته الرياضية مع نادي الألومنيوم ثم انتقل إلى النادي الأهلي عام 2010، لعب لمنتخب الشباب، وفي 2013 اختاره كابتن شوقي غريب المدير الفني ليكون ضمن صفوف المنتخب المصري.

لعب عمرو جمال 119 مباراة مع النادى الأهلى فى مختلف البطولات وسجل 35 هدفًا، حيث خاض 68 مباراة فى الدورى الممتاز، وسجل 18 هدفًا، بينما لعب 14 مباراة فى بطولة كأس مصر، وسجل 6 أهداف، ولعب 33 مباراة فى البطولات الأفريقية وسجل 11 هدفًا.

حقق "الغزال" لقب بطولة الدورى الممتاز 3 مرات مع الأهلى مواسم 2013 / 2014، 2015 / 2016، 2016 / 2017، ولقب كأس مصر، ولقب السوبر المصرى المصرى 2014 / 2015، ولقب بطولة دورى أبطال أفريقيا 2012 / 2013، وكأس السوبر الافريقى 2013 / 2014، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2014.

لعب عمرو جمال معارًا مع فريق بيدفيست ويتس الجنوب إفريقى من أغسطس 2017 وحتى مارس 2018، وخاض مع الفريق 19 مباراة بواقع (1485 دقيقة لعب)، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

وتوج "الغزال" بكأس جنوب أفريقيا مع بيدفيست موسم 2017 / 2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

خاض عمرو جمال تجربة احترافية فى الدورى الفنلندى مع فريق هلسنكى فى الفترة من مارس إلى يوليو 2018، وشارك فى 15 مباراة مع الفريق الفنلندى، وسجل هدف وصنع هدف خلال (424 دقيقة لعب فعلية).

وانتقل عمرو جمال لصفوف طلائع الجيش ليعود لدائرة التألق من جديد بعدما سجل 14 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 65 مباراة، ثم انتقل الغزال لصفوف فاركو ليشارك فى 68 مباراة سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

وانتقل هذا الموسم إلى حرس الحدود ليخوض حتى الآن 8 مباريات ونجح في تسجيل هدف، وإجمالا شارك عمرو جمال فى 277 مباراة وسجل 60 هدفا وصنع 19 هدفا وشارك مع منتخب مصر فى 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.