شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وشلبى يخضعان لفحص طبى لتحديد موقفهما من مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبى لاعبا فريق الزمالك لفحص طبى اليوم الثلاثاء لتحديد موقفهما من مباراة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر.

ويعانى شيكابالا من كدمة فى الركبة بينما يشكو شلبي من كدمة فى الساق تعرضا لها فى مباراة بتروجت بكأس عاصمة مصر وانتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي مدى جاهزية الثنائي لمباراة سيراميكا بكأس مصر.

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة الكأس بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1،كما تأهل بيراميدز "حامل اللقب" إلى نصف النهائي بفوز قاتل على إنبي بنتيجة 2-1، كما صعد البنك الأهلي بعد الفوز القاتل على غزل المحلة بنتيجة 1-0.

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، وجاءت موافقة الاتحاد بناءً على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وسداده لنفقات استقدام الطاقم الأجنبي.