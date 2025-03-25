شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول إقناع كولر بالموافقة على عودة محمد شريف فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي فى نهاية الموسم الجاري، عقب نهاية عقده مع ناديه السعودي، على أن ينضم للقلعة الحمراء فى صفقة انتقال حر، باعتباره من أبناء النادي وليس غريباً عن الأجواء فى قلعة الجزيرة.

ويضع محمد شريف العودة للأهلي أولوية بالنسبة له، حال إنهاء رحلته الاحترافية فى الخليج، ولكن فى حال رفض مارسيل كولر عودته سيبدأ مناقشة العروض الأخرى، لاسيما أنه يمتلك عرضين جادين من ناديي الزمالك وبيراميدز، ويرغب اللاعب فى أن يستكمل مشواره داخل القلعة الحمراء، وهو ما يلقى قبولا لدى مسئولي القلعة الحمراء ويحاولون إقناع المدرب السويسري بالأمر.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى عودة محمد شريف، لاسيما أن الفريق لا يملك سوى مهاجمين فقط وهما وسام أبو علي ونيتس جراديشار، ويعاني خلال مشاركته في كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الدولي من وجود مهاجمين، لاسيما مع انضمام الثنائي المحترف لمنتخبي فلسطين وسلوفينيا للشباب على الترتيب خلال الأجندة الدولية بشهر مارس الجاري.