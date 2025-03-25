شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. لجنة الأندية تناقش رد الجبلاية والرابطة على شكوى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك عقب تلقيها الأوراق والمستندات الخاصة بالنادى الأهلى ورابطة الأندية واتحاد الكرة قبل اتخاذ القرار النهائى فى هذه الأزمة.

وترفع لجنة الهيئات والأندية والقيم توصياتها إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة ياسر إدريس لإصدار القرار المناسب بناء على التوصيات واللوائح والمستندات التى تقدم بها كل طرف يثبت أحقيته فى الأزمة.

جاءت البداية بتقديم الأهلى شكوى فى اللجنة الأوليمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب قرارات اعتباره خاسرا لقاء القمة ومنسحبا بتطبيق اللائحة عليه، فى الوقت الذى تضرر لعدم استقدام حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك رافضا خوض المباراة بتحكيم مصرى.

وكانت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على شكوى المقدمة من النادى الأهلى، وحددت مدة أسبوع للرد من خلال الرابطة والاتحاد.

وأرسل كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية ردهما على شكوى النادى الأهلى بشأن أزمة مباراة القمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن اللجنة المتخصصة بالبت فى شكوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة المصرى ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وضمت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطى، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، فى تشكيلها كلا من المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، والدكتور هيثم على المحامى الدولى المتخصص فى القضايا الدولية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، ويأتي في مقدمتها اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

كما قررت خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكل النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية فى ذلك الشأن.