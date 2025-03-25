شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه سيراليون الليلة للتحليق بصدارة تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب سيراليون باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نفطة بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد، ويحل منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط وسيراليون فى المركز الثالث بذات الرصيد، وجاء غينيا بيساو فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وإثيوبيا فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، وتنص اللائحة على صعود أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع مباشرة لكأس العالم، بينما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني فى دور فاصل لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا فى الملحق العالمي.

ويسعى منتخب مصر للفوز فى مباراة اليوم للتحليق بعيداً بصدارة المجموعة، والوصول إلى النقطة 16، بينما يخطط الضيوف لتحقيق المفاجأة وخطف نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل لاسيما أنهم فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط بالتساوى مع بوركينا فاسو.

واستقر حسام حسن على إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب أمام سيراليون، ويتجه العميد لإجراء 3 تغييرات في التشكيل، حيث اقترب مصطفى محمد من المشاركة أساسيا بدلا من أسامة فيصل، فيما يقترب خالد صبحي من المشاركة فى قلب الدفاع بعدما نزل بديلا فى اللقاء الماضي، بالإضافة إلى تغيير آخر في خط الوسط.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة اليوم كالتالى: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم "خالد صبحى" ومحمد هانى ومحمود تريزيجيه ومروان عطية وحمدى فتحى ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على اثيوبيا فى المباراة التى جرت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب ، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة سيراليون 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.