شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة البلياردو تعمل على يقظة العقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى الثلاثاء، 25 مارس 2025 10:00 ص

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد. 1- حرق السعرات الحرارية 2- نحت العضلات 3- زيادة القدرة على التركيز 4- محاربة الشيخوخة 5- القدرة على السيطرة على النفس 6- يقظة وذكاء العقل 7- تطوير القدرات المعرفية.

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