شكرا لقرائتكم خبر عن سلي صيامك.. سر إطلاق لقب شيكابالا على قائد نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعد محمود عبد الرازق حسن فضل الله والشهير بـ "شيكابالا" من أبرز لاعبى نادى الزمالك ويرتبط بعلاقة حب قوية مع جماهير القلعة البيضاء، التي تقدره نظراً لإمكانياته الفنية ومهاراته الذى امتبع بها الكثير من عشاث القلعة البيضاء.

واشتهر قائد نادى الزمالك بـ "شيكابالا" حيث يرجع هذا اللقب فى الأصل لشقيقه الذي كان لاعباً لكرة القدم فى نادي أسوان، وكان مشهورا بـ"شيكابالا"، "وعندما كبر واعتزل اللعب، بدأ الفهد الأسمر في اللعب وأخذ منه اسم شهرته.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، وتدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك بأربعة بطولات للدوري 2003 و 2004 و2021 و2022 و5بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019 و 2021، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 وبطولة الكونفدرالية مرة ، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

وإجمالا شارك شيكابالا مع الزمالك فى 393 مباراة سجل خلالها 70 هدف وصنع 88 هدف أخر وواجهت شيكابالا أزمات خرج على إثرها من الزمالك إلى الوصل الإماراتي معارا ثم تم بيعه لسبورتينج لشبونة البرتغالي وأعير للإسماعيلي والرائد السعودي وأبولون اليوناني، واستقر به الحال منذ 2020 في الزمالك.

وتوج شيكابالا مع الزمالك بـ 12 لقب هى "4 دورى + 5 كأس مصر + كأس السوبر الأفريقى + كأس السوبر المصرى + الكونفدرالية مرة".