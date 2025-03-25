شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا خارج قائمة المرشحين لمنصب المدير الرياضى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الزمالك على المدير الرياضى المقرر الاستعانة به فى النادى خلال الفترة المقبلة، للمشاركة فى اختيار المدربين وبعض الاختصاصات بالفريق، حيث إنه بعد دراسة أكثر من سيرة ذاتية تم اختيار مدير برتغالى.

وكشف مصدر بالزمالك أن المدير الرياضى الجديد ليس فيريرا المدير الفنى السابق للفريق، خاصة أن فيريرا خارج دائرة المرشحين لهذا المنصب.

ومن المقرر أن يتولى المدير الرياضى وضع خطط وتوصيات للفريق الأول والتعاون مع المدير الفنى فى كل ما يتعلق بالصفقات الجديدة، على أن يكون راتبه يتناسب مع ظروفه الزمالك، وهو الأمر الذى أبعد فيريرا عن الترشح لهذا المنصب الجديد