شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم خارج القطبين.. إبراهيم المصري مارادونا مصر وأسطورة الكرة البورسعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى زحام الأضواء التي تسطع فوق القطبين، حيث يحكم الأهلي والزمالك قبضتهما على المشهد الكروي المصري، هناك نجوم اختاروا دربًا مختلفًا، طريقًا وعرًا لكنه أكثر نقاءً، بعيدًا عن ضجيج الديربي، وصخب الجماهير المنقسمة بين الأحمر والأبيض، هم أولئك الذين تحدّوا القاعدة، ورفضوا أن يكون المجد حكرًا على من ارتدى قميصي القلعتين، فكتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات الكرة المصرية دون أن يطرقوا أبواب الجزيرة أو ميت عقبة.

من ملاعب الأقاليم إلى المدرجات الصاخبة، من الفرق الطموحة إلى المنتخبات الوطنية، صعد هؤلاء اللاعبون درجات المجد بعرقهم، فجعلوا الجماهير تهتف لهم رغم غيابهم عن معترك القطبين، حملوا شرف التحدي، وواجهوا إرثًا ثقيلًا يربط النجاح بألوان بعينها، فكسروا القواعد وغيّروا المفاهيم، وأثبتوا أن النجومية لا تُصنع فقط فى مصانع الأهلي والزمالك، بل قد تولد من شوارع المحلة، أو أسوار الإسماعيلي، أو على شواطئ الإسكندرية وبالقرب من ميناء بورسعيد، في شمال مصر وجنوبها، أو حتى بين جنبات أندية لم تعتد رفع الكؤوس، لكنها عرفت معنى صناعة الأساطير.

في سماء كرة القدم المصرية، تلألأ نجم ساطع حمل في قدميه سحر المهارة وسرعة البديهة ودقة التصويب، حتى استحق لقب "مارادونا مصر". إنه إبراهيم المصري، النجم الذي صنع تاريخًا استثنائيًا مع النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني، مقدمًا نموذجًا فريدًا للولاء والانتماء، بعدما رفض كل الإغراءات، مفضلاً أن يبقى رمزًا في قلوب جماهير المدينة الباسلة.

منذ أن خطى المصري أولى خطواته في المستطيل الأخضر، لفت الأنظار بمهاراته الفائقة التي جعلته يشبه أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا.

امتلك سرعة مذهلة، ومراوغات ساحرة، وتسديدات صاروخية كانت بمثابة كابوس لحراس المرمى. ولم يكن تألقه مجرد لحظة عابرة، بل كان امتدادًا لمسيرة ملأى بالإنجازات المحلية والقارية.

ففي رحلته مع المنتخبات الوطنية، برهن المصري على أنه أحد أركان الكرة المصرية، فحقق مع منتخب الشباب لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا عام 1991، وشارك في كأس العالم للشباب بالبرتغال في نفس العام. ثم واصل تألقه في صفوف المنتخب الأول، حيث سجل اسمه بحروف ذهبية في العديد من البطولات، أبرزها أولمبياد برشلونة 1992، وكأس العرب 1992 بسوريا والتي توج بها، وكذلك كأس الأمم الإفريقية عامي 1994 و1996.

ما يميز إبراهيم المصري عن غيره، أنه لم يكن لاعبًا عاديًا، بل كان رمزًا للوفاء والانتماء. رغم العروض المغرية من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، ظل متمسكًا بعشقه للنادي المصري، ليصبح أيقونة خضراء لن تمحى من ذاكرة بورسعيد. وخلال مشواره الطويل، قاد الفريق لتحقيق بطولتين محليتين، وهما كأس الاتحاد المصري التنشيطية عام 1992، وكأس مصر عام 1998، كما قاده لإنجازات بارزة في البطولات الإفريقية والعربية، أبرزها الوصول لنصف نهائي كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 1999، وكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2002، إلى جانب تحقيق المركز الثالث في البطولة العربية للأندية بالكويت عام 1999.

في عام 2002، أسدل إبراهيم المصري الستار على مسيرة كروية استثنائية، ليبدأ رحلة جديدة في حياته بعيدًا عن المستطيل الأخضر. لكنه لم يغب يومًا عن ذاكرة جماهير بورسعيد، الذين يعتبرونه أحد أعظم من ارتدوا قميص المصري، ورمزًا خالدًا للانتماء والتضحية.

يبق إبراهيم المصري نجم لن يتكرر، وسيرة ستظل تروى للأجيال القادمة عن "مارادونا مصر"، الذي عشق الكرة وعشقته الجماهير.