شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب فيديوهات آخر 5 مباريات للهلال السوداني قبل موقعة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الأهلى ، من الجهاز الإداري لفريقه ومحللي الأداء تحضير فيديوهات لآخر 5 مباريات لفريق الهلال السوداني؛ لدراسة المنافس جيداً، والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مباراتي الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لاسيما أن المواجهة ستكون صعبة على الفريق الأحمر.

ويرغب كولر فى معرفة طريقة لعب الهلال السوداني وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، والأسلوب الذي يعتمد عليه في بناء وتحضير الهجمة واختراق صفوف المنافس، وكذلك أسلوبه في الحالة الدفاعية للتعرف على الثغرات الموجودة في صفوف المنافس، قبل وضع الخطة المناسبة لتلك المباراة، وتخطي عقبة بطل السودان والتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل في لقاء الذهاب باستاد القاهرة، بينما يخوض لقاء الإياب 8 أبريل فى موريتانيا.