شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تجتمع اليوم لدراسة رد اتحاد الكرة ورابطة الأندية فى أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع اليوم الثلاثاء، لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية ، لدراسة جميع الأوراق التي تم إرسالها من قِبَل النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة قبل اتخاذ القرار النهائي في أزمة مباراة القمة.

وكانت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على شكوى المقدمة من النادي الأهلي وحددت مدة أسبوع للرد من خلال الرابطة والاتحاد.

وأرسل كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية ردهما على شكوى النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن اللجنة المتخصصة بالبت فى شكوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة المصرى ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وضمت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطى، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، فى تشكيلها كلا من المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، والدكتور هيثم على المحامى الدولى المتخصص فى القضايا الدولية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، ويأتي في مقدمتها اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

كما قررت خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية فى ذلك الشأن.