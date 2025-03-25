موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباريات كأس عاصمة مصر بنهاية مباراة المارد الأحمر مع الطلائع، والتى أقيمت مساء الاثنين بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى.

ويترقب فريق الأهلي خوض مباراة قوية وصعبة أمام الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال عن وقع الأهلي فى مواجهة الهلال السوداني.

موعد مباراة الاهلى مع الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يواجه الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني

"كاف" قرر تعديل طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال، حيث تم تعيين الحكم التشادي محمد الحاج علي لإدارة اللقاء بدلاً من الحكم الموريتاني دحان بيدا.

كما تم إسناد مهمة المساعد الأول إلى الكاميروني ألفيس نجوجو، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، فيما يظل الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

القيمة التسويقية للأهلى والهلال السودانى

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.