شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول بالزمالك استعداداته لمواجهة سيراميكا فى المباراة المقبلة فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، والمقرر لها الجمعة المقبل، حيث يخوض الفريق أول تدريب اليوم بعد الراحة التى منحها لهم البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، بعد الهزيمة أمام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادى بميت عقبة، قبل نصف نهائي كأس مصر أمام سيراميكا.

الزمالك خسر أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف بكأس عاصمة مصر، وتعادل قبلها مع الجونة.

ويقع الزمالك فى المركز الرابع بين فرق مجموعته برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر بتروجت قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الجونة 4 نقاط، وفى المركز الثالث مودرن سبورت بـ 3 نقاط، وأخيرا سموحة فى المركز الخامس بلا رصيد من النقاط.