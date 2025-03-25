شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة كأس عاصمة مصر استعدادا لموقعة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباريات كأس عاصمة مصر، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والتي خاض خلالها الفريق الأحمر مباراتين، الأولى أمام إنبي والثانية أمام طلائع الجيش، على أن يبدأ الاستعداد لمباراتيه أمام الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يرغب الأهلي فى تخطيه واستمرار مشواره فى البطولة من أجل الدفاع عن لقب الأميرة السمراء المتوج به فى آخر نسختين.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج التحضير لمباراة الهلال السوداني من خلال عقد جلسة مع معاونيه في بداية التحضير لموقعة بطل السودان، من أجل الاتفاق على البرنامج البدني والخططي والحمل التدريبي الذي سيخوضه اللاعبون من أجل تجهيزهم بشكل قوي قبل مواجهة الهلال.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل في لقاء الذهاب باستاد القاهرة، بينما يخوض لقاء الإياب 8 أبريل في موريتانيا.