بطولة زملكاوية.. الزمالك يتوج بلقب الدورى عام 1977 بفارق هدف

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

حسم فريق الزمالك لقب الدوري موسم 1977 / 1978 فى نهاية المسابقة بعد الفوز على الإسماعيلي بثنائية، في الوقت الذي فاز فيه الأهلي على المحلة برباعية نظيفة لم تكن حاسمة لحصد لقب الدوري لصالح الأهلي.

تساوى الفريقان فى النقاط بنهاية المباراتين الأخيرتين، حيث جمع الأهلي والزمالك 41 نقطة لكل منهما، ولكن تم منح اللقب للزمالك بعدما تفوق على الأهلي بفارق هدف، حيث كانت اللوائح تنص على فارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة.

الزمالك أحرز 41 هدفا واستقبل مرماه 7، فيما أحرز لاعبو الأهلي 41 هدفا واستقبل مرماه 8، الطريف أن مباراة الأهلي والمحلة الأخيرة في الدورى والتي فاز بها الأهلي 4/0 ، تم أحراز هدفا خامسا للأهلي ولكن الحكم لم يحتسبه ليتم منح الزمالك لقب الدورى هذا الموسم.