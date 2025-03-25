شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ أمام العين والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم يحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الأهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

فى 29 أكتوبر 2024 فاز الأهلي بنتيجة 3-0 على حساب ضيفه نادي العين الإماراتي، باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي كأس القارات للأندية "الفيفا".

تُوج نادي الأهلي المصري بلقب بطل النسخة الأولى من منافسة كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ "الفيفا"، بعد تخطيه عقبة دور ربع نهائي كأس القارات للأندية، وبلوغ الدور نصف النهائي في المنافسة.

وشهدت المباراة بروز حامل لقب رابطة أبطال أفريقيا النادي الأهلي بشكل مُميز، حيث أمتع أشبال المدرب مارسيل كولر الجماهير التي كانت حاضرة في الملعب، بأدائهم والأهداف الثلاث التي سجلوها.

تداول على تسجيل ثلاثية نادي الأهلي المصري، الدولي الفلسطيني، وسام أبو علي، في الدقيقة 32، وضاعف النتيجة في الشوط الثاني، إمام عاشور، في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف، مجدي أفشة، الهدف الثالث والأخير بواسطة ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.