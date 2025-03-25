شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس .. عصام محمود صاحب إنجاز الصعود مع إنبى والحاصل على لقب كأس مصر 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى حققوها من خلال مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

نتحدث اليوم عن عصام محمود حارس مرمى إنبى الأسبق.

المولد : 20 يونيو 1977

الحياة الرياضية: لعب عصام محمود لأندية ليرس البلجيكى وإنبى ووادى دجلة والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى والجونة، ويعد الحارس صاحب إنجاز الصعود مع المارد البترولى من القسم الثانى للدورى الممتاز.

حصل عصام محمود على كأس مصر مع إنبى عام 2005

المنتخب الوطنى: شارك عصام محمود مع المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية عام 2004.

بعد الاعتزال: قام عصام محمود بالعمل كمدربا لحراس مرمى العديد من الفرق مثل الترسانة وبعض أندية القسم الثانى ودورى المحترفين.