الامارات | مباراتا «ديربي» في نصف نهائي كأس السلة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فريقا الشارقة وشباب الأهلي موعداً مع جاريهما البطائح والنصر، في مواجهتَي الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد لكرة السلة، بعد تخطيهما، أول من أمس، عقبة الدور ربع النهائي، بفوز «الملك» على ضيفه الجزيرة بنتيجة (118-67)، و«فرسان السلة» على أرض صالة ناديهم على الظفرة بواقع (107-62).

وواصلت الأرض الابتسام في وجه أصحابها، بفوز النصر على جاره الوصل بنتيجة (90-84)، والبطائح على الوحدة بواقع (96-91).

ويخوض الشارقة على صالته لقاء جاره البطائح، فيما يحل النصر في ثانية المواجهات ضيفاً على شباب الأهلي، في مواجهتين تقامان عند الساعة 9.45 من مساء اليوم، وستحددان هوية المباراة النهائية المقررة بعد غد.

وعرف الشارقة كيفية تسجيل انتصاره العريض بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث، ومن ثم الربع الرابع بواقع (32-26 و38-10 و36-13)، فيما ذهبت نتيجة الربع الثاني لمصلحة الجزيرة (18-14).

وفي سيناريو مشابه، كسر شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة في سلة الظفرة، وحجز مقعده للمربع الذهبي، بنيل «فرسان السلة» الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (23-8 و33-21 و30-6)، فيما ذهبت نتيجة الفترة الرابعة للظفرة بواقع (27-21).

واحتاج النصر إلى ضمان انتصاره على جاره الوصل، إلى نيل لاعبي «العميد» الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (23-15 و28-16)، فيما فرط «الإمبراطور» في فرصة نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث بواقع (29-18 و24-21).

وفي أقوى المباريات، عانى البطائح لحسم بطاقة التأهل، بعدما فرض الوحدة أفضليته على نتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع (28-18 و20-17)، قبل أن يتمكن «الراقي» من استعادة اتزانه وحسم المباراة لمصلحته بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع (29-20 و32-23).