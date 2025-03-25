الامارات | نيوزيلندا إلى كأس العالم 2026.. ثاني منتخب بعد اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت نيوزيلندا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزها في المباراة النهائية لتصفيات اتحاد أوقيانوسيا، أمس، بفضل هدفين من المخضرمين مايكل بوكسال وكوستا بارباروسيس في الشوط الثاني، والفوز 3-صفر على منتخب كاليدونيا الجديدة في أوكلاند.

وسجل قلب الدفاع بوكسال أول أهدافه مع نيوزيلندا في 55 مباراة دولية بضربة رأس بعد مرور ساعة من البداية في ملعب إيدن بارك، قبل أن يطلق بارباروسيس تسديدة من فوق رأس الحارس بعدها بخمس دقائق.

واختتم البديل إليجاه جاست الفوز بهدف ثالث في الدقيقة 80 لتحتفل نيوزيلندا بظهورها الثالث في كأس العالم بعد عامي 1982 و2010.

ورغم أن نيوزيلندا فازت بالتصفيات الإقليمية في آخر ثلاث مرات، لكنها فشلت في بلوغ النهائيات، بسبب خسارتها في المواجهات الفاصلة بين القارات.

وفي تصفيات 2026، فإن أي فريق يتصدر تصفيات اتحاد أوقيانوسيا يتأهل مباشرة إلى النهائيات للمرة الأولى.

وأصبحت نيوزيلندا ثاني منتخب يصعد للنهائيات بعد اليابان، التي تنافس في قارة آسيا، إثر فوزها 2-صفر على ضيفتها البحرين، الأسبوع الماضي.

وكافح إقليم كاليدونيا الجديدة، الواقع في المحيط الهادئ، والمصنف 152 عالمياً، ويسيطر عليه لاعبون هواة، بكل جهد، لمنع نيوزيلندا من التسجيل لمدة ساعة تقريباً.

وتملك كاليدونيا الجديدة فرصة أخرى للتأهل لكأس العالم 2026 في المواجهات الفاصلة بين القارات.