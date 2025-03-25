الامارات | بوهندي: الشارقة خسر 4 نجوم.. وشباب الأهلي افتقد سردار فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي، أن الفريق خسر فرصة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من مباراة الذهاب أمام شباب الأهلي، مشيراً إلى تأثر «الملك» بخسارة جهود أربعة من نجومه لارتباطهم بالمنتخب الوطني، الذي يخوض اليوم مباراة مهمة أمام كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تأثر الشارقة بغياب اللاعبين الدوليين، فيما لم يفتقد شباب الأهلي من قائمته الرئيسة سوى المهاجم الإيراني سردار آزمون فقط، في وقت يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين ساعدته بالتأكيد على الصعود».

وأوضح: «لم أكن أريد الحديث عن ذلك الموضوع في مباراة الذهاب لأن هناك لاعبين وبدائل قدموا أيضاً مباراة كبيرة، ولكن أنت تتحدث عن أربعة لاعبين هم نجوم المنتخب الوطني، بمعنى أن الشارقة فقد نصف قوته تقريباً وهذا ما أثر فيه، على عكس فريق شباب الأهلي الذي افتقد لاعباً واحداً من قائمته الأساسية وهو سردار آزمون، وتعامل شباب الأهلي مع الموقف بشكل مشروع واستغل اللاعبين الموجودين لديه».

وأضاف: «نبارك لفريق شباب الأهلي الصعود، الفريقان قدما كل ما لديهم في أربع مباريات متتالية آسيوياً ومحلياً، ولا يوجد فارق كبير بينهما، إذ إن شباب الأهلي والشارقة يقفان على قمة المستوى لكرة الإمارات هذا الموسم، والمواجهات بينهما في رمضان متعادلة لكل فريق».

وتابع: «الفريقان التقيا في خمس مواجهات تاريخية الموسم الحالي، وقد تكون هناك مباراة سادسة إذا نجحا في الصعود إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وأعتقد أن كل اللاعبين قدموا ما لديهم».

وأكد عضو مجلس إدارة الشارقة أن «فريق الشارقة واجه سوء توفيق في مباراة الذهاب بتلقي أهداف من ضربات ثابتة، وفي مباراة العودة أيضاً تعادل شباب الأهلي من ركلتي جزاء».

وعن مواجهة فريق شباب الأهلي المقبلة في بطولة الدوري، قال: «ستكون مواجهة مفصلية، كل فريق يعرف ما يريد، فإما أن يكسب الشارقة ويؤكد عودته للمنافسة على اللقب والبطولة، أو يسلم الراية لفريق شباب الأهلي، وكل اللاعبين يعلمون جيداً ما لديهم من مهمة، وهم قادرون على الفوز، ونتمنى أن يوفق الفريق بعد مباراتين غاب فيهما التوفيق وتسببتا في الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولن نتحدث عن الخسارة وإنما الفوز وتكملة مشوار الدوري مع شباب الأهلي».