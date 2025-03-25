الامارات | الإمارات تستضيف «هوتيل بلانر» للغولف في عجمان والعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مسؤولو جولة «هوتيل بلانر» العالمية، واتحاد الإمارات للغولف، اكتمال التجهيزات لاستضافة الدولة منافسات الجولة للعام الثالث على التوالي، مع إقامة بطولتين متتاليتين هما (تحدي الإمارات) بنادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان، من 10 إلى 13 أبريل، وبطولة (تحدي أبوظبي) في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، من 17 إلى 20 أبريل، بجوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار لكل بطولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي حضره مدير اتحاد الغولف، أكرم سكيك، ومدير بطولات الجولة وتطوير الأعمال في الشرق الأوسط، فريدي شمايسر، ومدير بطولة تحدي الإمارات، محمد الناجي، والحكمتان باتر ساسيكارن وبام ساسينون.

وتقام البطولتان في عجمان والعين، ضمن روزنامة حافلة لجولة هوتيل بلانر هذا العام، وتضم 29 بطولة تقام عبر ثلاث قارات في 18 دولة مختلفة، وبدأ الموسم في جنوب إفريقيا، في شهر يناير الماضي، على أن يتواصل حتى أكتوبر المقبل.