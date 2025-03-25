اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم - آسيا

كوريا الشمالية - الإمارات 22:15

إيران - أوزبكستان 20:00

قيرغيزستان - قطر 17:45

الكويت - عمان 22:15

فلسطين - العراق 22:15

كوريا الجنوبية - الأردن 15:00

إندونيسيا - البحرين 17:45

الصين - أستراليا 15:00

اليابان - 14:35

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

مصر - سيراليون 23:00

الجزائر - موزمبيق 00:00

المغرب - تنزانيا 00:30

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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