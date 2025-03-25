الامارات | مباريات اليـوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم - آسيا
كوريا الشمالية - الإمارات 22:15
إيران - أوزبكستان 20:00
قيرغيزستان - قطر 17:45
الكويت - عمان 22:15
فلسطين - العراق 22:15
كوريا الجنوبية - الأردن 15:00
إندونيسيا - البحرين 17:45
الصين - أستراليا 15:00
اليابان - السعودية 14:35
تصفيات كأس العالم - إفريقيا
مصر - سيراليون 23:00
الجزائر - موزمبيق 00:00
المغرب - تنزانيا 00:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App