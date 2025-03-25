شكرا لقرائتكم خبر عن يومان راحة للاعبى المصرى ويستأنفون التدريبات الخميس استعدادا لسيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب انتهاء مباراة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر.

ويستأنف المصري تدريباته مساء الخميس المقبل، على استاد الكلية الحربية وذلك استعدادًا لمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل على استاد السويس الجديد.

كان المصري قد خاض مساء الاثنين على استاد برج العرب مباراته بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي جمعته بنظيره فريق البنك الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية من مباراتيه مع فريقي زد والبنك الأهلي، وانتهتا بنتيجة واحدة وهي التعادل الإيجابي بهدف لهدف.