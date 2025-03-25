شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يُحرج سعفان الصغير فى تدريب منتخب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى منتخب مصر مرانا قبل مواجهة نظيره السيراليوني، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصرعلى فيسبوك مقطع من مداعبة الكرة بين جهاز منتخب مصر، وفي نهايته يظهر حسام حسن وهو يمرر الكرة بين إقدام سعفان الصغير مدرب حراس المرمى "كوبري" وسط حالة من السعادة بين أفراد الجهاز الفني.

وعلق حساب المنتخب على اللقطة الطريفة: "لا تقترب من العميد" في إشارة إلى المهارة التي يتمتع بها حسام حسن أحد أساطير الكرة المصرية.

ويختتم منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تدريباته اليوم، الإثنين، استعداداً لمواجهة سيراليون غداً باستاد القاهرة، فى الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نفطة بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد.