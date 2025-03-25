شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد ينتظم فى مران الأهلى الجماعى قبل مواجهة الهلال السوداني.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه مساء الاثنين ضمن التحضير لمواجهة الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب طاهر عن الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي خلال إصابته في العضلة الأمامية أعلى الركبة، قبل أن يتعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية بعد التعافي من الإصابة الأولى.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباريات التي من المنتظر أن ‏يخوضها خلال الفترة القادمة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بالفترة المرحلة المقبلة، ‏والمنافسات التي تنتظر الفريق.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ فقرات خططية متنوعة، وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل ‏المناسب.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال ‏أفريقيا.‏