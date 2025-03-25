شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم شباب الأهلي 3 / 1 في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق طلائع الجيش على شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وشهدت مشاركة الأهلي بفريق الشباب مواليد 2005 مع تدعيمهم ببعض لاعبي الفريق الأول على رأسهم علي معلول وياسر إبراهيم وعمر الساعي وسمير محمد.

احتسب الحكم محمود ناجي ركلة جزاء لطلائع الجيش في الدقيقة الأولى من عمر المباراة بسبب إعاقة يسري وحيد من مصطفى مخلوف، وهو ما أكده الفار وسجل منها جودوين شيكا هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

وهدأت أحداث المباراة بعد تسجيل هدف التقدم وسط سجال ما بين الفريقين للسيطرة على مجريات اللعب، ومحاولة الأهلي فتح ثغرة في صفوف الطلائع، فيما حاول الأخير في تعزيز النتيجة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى مصطفى مخلوف، وأجرى الأهلي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 31 بنزول هشام مصطفى بدلا من أسامة يحيى للإصابة.

وسجل إسلام محارب هدف التعزيز للطلائع في الدقيقة 38 من متابعته لعرضية رائعة من يسري وحيد من الجبهة اليسرى ووضعها على يمين مصطفى مخلوف، وهدد عمر الساعي مرمى الطلائع بتصويبة في الدقيقة 40 ولكن أمسك بها محمد شعبان على مرتين.

أجرى الأهلي تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول حسام عادل ومعاذ عطية بدلا من سمير محمد وياسر إبراهيم، بعد شكوى الأخير من إصابة عضلية.

وأحرز آدم سمير هدف الأهلي الأول في الدقيقة 55 مستغلا خطأ دفاعي من لاعبي طلائع الجيش وأحرز هدف التعديل لتصبح النتيجة 2 / 1 للطلائع.

وأضاف يسري وحيد الهدف الثالث لطلائع الجيش في الدقيقة 61 من عمر المباراة، فيما أجرى الأهلي تغييرا بنزول سيف أيمن بدلا من عمر الساعي، وأجرى الأهلي تغييرا في الدقيقة 73 بخروج علي معلول ونزول محمد شيبة بلا منه، وهدأت أحداث المباراة بعد تسجيل الهدف الثالث وسط سيطرة من شباب الأهلي ولكن بدون خطورة على مرمى الطلائع حتى نهاية المباراة بفوز الطلائع 3 / 1.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول.

الوسط: آدم سمير المهدي - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب.

الهجوم: سمير محمد.

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا - عمرو طارق - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حميد ماو - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: أحمد سمير - جودوين شيكا - يسري وحيد.