شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بتروجت فى أول أيام بلاى أوف نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 فى أول أيام بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مواجهة ثان أيام البلاى أوف اليوم الثلاثاء فى العاشرة و النصف مساءا أيضا .

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.



نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة .