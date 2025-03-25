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الأهلى يهزم بتروجت فى أول أيام بلاى أوف نهائى دورى الطائرة

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الأهلى يهزم بتروجت فى أول أيام بلاى أوف نهائى دورى الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 25 مارس 2025 01:17 ص

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 فى أول أيام بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مواجهة ثان أيام البلاى أوف اليوم الثلاثاء فى العاشرة و النصف مساءا أيضا .

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة  .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك  بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.


نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة  .

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