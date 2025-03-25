أوسكار رويز يُجرى اختبارات فيديو ولياقة بدنية للحكام المساعدين

وفي وقت سابق، أجرت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكولومبي أوسكار رويز تدريبًا عمليًا للحكام بمركز المنتخبات الوطنية، وبعد التدريب العملي تناول الحكام وأعضاء اللجنة طعام الإفطار، وأجرت تحليل لبعض الحالات الجدلية في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من دوري القسم الأول (نايل) وربع نهائي كأس مصر.

في سياق متصل، يعقد أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعاً مع الحكام قبل 24 ساعة من كل مباراة بالدورى المصرى، على أن يقوم بتدريبات لكل طاقم حكام فى الملعب، وكذلك فى غرفة الاجتماعات، ويعقب كل مباراة اجتماعا مع كل طاقم لمراجعة القرارات وتصحيح الأخطاء بشكل فردى.

وحذر رويز الحكام من الوقوع في أخطاء خلال المباريات المقبلة، مشدداً على ضرورة التركيز لاتخاذ القرارات الصحيحة، كما سيكون هناك إعداد للحكام قبل المباريات من خلال الاجتماع بهم قبل المباراة بـ24 ساعة، سواء في الملعب أو داخل غرفة الاجتماعات، وسيتم تصحيح الأخطاء بشكل فردى.وطالب رويز بتقليل المدة التي يستغرقها الحكام لمراجعة اللعبات الجدلية مع حكام تقنية الفيديو، مؤكدا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الحكام خلال المرحلة المقبلة، كما كشف عن تنظيم اجتماعات مستمرة خلال الأيام المقبلة مع الحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو والمحكمات وحكام القسم الثانى.