شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو اليوم، الثلاثاء، الاستعداد لمباراته القادمة أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة الكأس بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.

كما تأهل بيراميدز "حامل اللقب" إلى نصف النهائي بفوز قاتل على إنبي بنتيجة 2-1، كما صعد البنك الأهلي بعد الفوز القاتل على غزل المحلة بنتيجة 1-0.

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

جاءت موافقة الاتحاد بناءً على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وسداده لنفقات استقدام الطاقم الأجنبي.

وكلف الاتحاد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر

مباراة الزمالك وسيراميكا تقام فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائى كأس مصر.

وبلغت القيمة التسويقية للمربع الذهبي للنسخة الحالية حوالي 54 مليون يورو، حيث يتصدر بيراميدز القائمة بقيمة 19 مليوناً و980 ألف يورو، ثم الزمالك 15 مليوناً و650 ألف يورو، سيراميكا 11 مليوناً و580 ألف يورو، وأخيراً البنك الأهلي بقيمة 6 ملايين و730 ألف يورو.

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921 وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.